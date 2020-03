Spallanzani, ricoverati 60 positivi

(ANSA) - ROMA, 10 MAR -In questo momento sono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma "81 pazienti. I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 60, inclusi i 10 che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento".

E' quanto emerge dal bollettino medico di oggi. I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 19. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 283". "In giornata - prosegue il bollettino - sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici".