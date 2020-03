Plichi bomba: altra busta intercettata

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sale a cinque il numero dei pacchi bomba recapitati a Roma nell'ultima settimana e che hanno causato il ferimento di tre donne. L'ultimo è stato consegnato, via posta, nel tardo pomeriggio di ieri, ad un uomo di 54 anni a Palombara Sabina, un comune nell'area a nord della Capitale. Il plico è giunto all'abitazione dell'uomo che lavora come portiere in un condominio in zona Ponte Milvio. Insospettito dal mittente fittizio e dalla busta imbottita all'interno, il destinatario ha portato la busta nella vicina caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale di Roma che hanno confermato la presenza all'interno di cavi elettrici collegati a una pila. Il tipo di confezionamento sembra ricondurre alla stessa "mano" che ha fabbricato gli altri plichi.Il 5 marzo a ricevere il pacco bomba era stato un avvocato, che in passato ha difeso l'ex ufficiale nazista Erich Priebke. Per gli inquirenti la pista seguita, anche se manca ancora una rivendicazione, e' quella anarchica.