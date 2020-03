D'Amato,sistema Lazio sta tenendo,pronti

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea per combattere il Covid-19". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della riunione di oggi in videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl. "Il sistema sta tenendo - conclude D'Amato - e ci stiamo attrezzando per ogni scenario". Un volo notturno, è stato ricordato, ha permesso il trasferimento in elicottero a Roma dall'ospedale di Bergamo di un paziente negativo al Covid-19 per portarlo in terapia intensiva post operatoria per liberare posti letto di terapia intensiva nel nord Italia.