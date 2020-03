Coronavirus: Juan Jesùs, dobbiamo essere responsabili

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Dai Italia! Forza! Dobbiamo essere responsabili e rispettosi. Stiamo a casa il più possibile e limitiamo la diffusione del virus". Così il difensore della Roma, Juan Jesùs, in un messaggio pubblicato su Instagram. "A chi ci guarda dall'estero vorrei dire che questo problema non è solo di una nazione, di una regione o di una città. Questo virus sta attaccando tutto il Mondo e noi tutti, insieme, dobbiamo affrontarlo e vincerlo. Italia non sei sola!!! Un saluto" aggiunge il calciatore brasiliano.

Giovedì la squadra allenata da Paulo Fonseca è attesa in Spagna dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League sul campo del Siviglia. (ANSA).