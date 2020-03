Calcio: Argentina; Boca campione,scudetto anche per De Rossi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 MAR - Con la conquista del titolo di campione d'Argentina da parte del Boca Juniors, anche Daniele De Rossi potrà dire di aver vinto uno scudetto in carriera, impresa che durante la sua lunga carriera nella Roma non gli è riuscita.

Lo sottolinea la stampa argentina, spiegando che nel Boca che ieri notte ha vinto 'al fotofinish' il suo 34/o titolo l'ex capitano della Roma, andato via a gennaio, ha messo insieme in campionato 5 presenze (fra le quali una al Monumental contro il River Plate) e un totale di 345 minuti in campo "e quindi - scrive il giornale sportivo Olé - conquista una stella pur essendosi nel frattempo ritirato. Anche se non è più qui, si è consacrato campione al 100%". (ANSA).