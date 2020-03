La dozzina il 12 marzo sul sito del Premio

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Saranno annunciati giovedì 12 marzo alle ore 12 sul sito www.premiostrega.it i dodici candidati del Premio Strega 2020 anziché il 15 marzo a Libri Come, come era previsto prima della sospensione della festa del libro e della lettura per l'emergenza coronavirus.

"Avremmo voluto annunciare i candidati al Premio Strega 2020 domenica 15 marzo a Libri Come, che come tutti sapete è stato sospeso. Ne siamo dispiaciuti per i lettori, per Roma, a cui mancherà un importante appuntamento culturale, e per gli organizzatori, ai quali facciamo i migliori auguri per la prossima edizione" viene spiegato sul sito del Premio dove viene anticipato un dettaglio dell'illustrazione che accompagnerà l'edizione 2020. "E' stata realizzata da uno dei disegnatori italiani più apprezzati al livello internazionale, Emiliano Ponzi, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a immaginare la Strega della LXXIV edizione". (ANSA).