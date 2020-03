Zingaretti, evitare gite'

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Bisogna evitare gite e spostamenti.

E' notizia di ieri che l'aumento di contagi è frutto di una festa con gente che veniva da altre parti Italia". Lo ha detto Nicola Zingaretti in una conferenza stampa sulla situazione del coronavirus nel Lazio. "In caso di sospetti non bisogna andare al pronto soccorso perchè bisogna evitare di portare il contagio nelle strutture sanitarie -ha continuato Zingaretti- Non biosgna frequentare locali pubblici affollati, dove non si possono rispettare le distanze‎ di sicurezza. Consigliamo anche di sospendere le attività dei centri anziani".