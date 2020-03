Reclutate 474 unità, 270 infermieri

(ANSA) - ROMA, 6 MAR -È stato autorizzato con procedure straordinarie il reclutamento, in virtù dell'attivazione dei posti letto aggiuntivi in terapia intensiva, di 474 unità di personale, fra cui 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell'emergenza, 12 radiologi e 80 Oss. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. I posti letto di terapia intensiva passano da 618 a 675: i 150 posti in più, nello specifico, derivano in parte dal raddoppio dei posti dello Spallanzani, in parte dall'attivazione del centro 'Covid-2' del Columbus.- In accordo con il comitato scientifico, è stato deciso che il personale sanitario del Lazio, a partire da medici ed infermieri, 'attenzionato' perché entrato in contatto con pazienti positivi, se asintomatico, con tampone negativo e previe accortezze e precauzioni, potrà tornare in attività negli ospedali.