3000 euro a scuole per lezioni on line

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Oltre ai fondi nazionali per l'educazione a distanza la Regione Lazio ha attivato un contributo fino a 3000 euro agli istituti per questo scopo.

Anche per acquisti di pacchetti didattici per la formazione a distanza. I presidi sono informati". Lo ha detto l'assessore Claudio Di Berardino nel corso di una conferenza stampa in Regione Lazio.