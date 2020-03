Coronavirus: cancellata la Maratona di Roma

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Questo è il messaggio che non avremmo mai voluto scrivere ma purtroppo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l'#ACEARunRomeTheMarathon del 29 Marzo è stata cancellata". Così sul profilo Facebook la celebre maratona di Roma annuncia che l'appuntamento sportivo è stato cancellato. (ANSA).