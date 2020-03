Coronavirus: per Raffaello visite a distanza di sicurezza

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Alle Scuderie del Quirinale domani la mostra dedicata a Raffaello aprirà regolarmente al pubblico ma l'accesso alle sale sarà in qualche modo contingentato così da permettere a tutti di visitare il percorso in sicurezza. Lo annuncia in serata un comunicato delle Scuderie: "Alla luce della emergenza sanitaria in corso nel paese - si legge - le visite avverranno nelle migliori condizioni volte a tutelare la sicurezza per tutti, applicando rigorosamente le norme disposte dagli organi governativi. Sarà dunque possibile l'accesso alle sale ad un numero di visitatori tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale". Per questo, sottolineano dalle Scuderie, "E' fortemente consigliata la prenotazione dei biglietti". (ANSA).