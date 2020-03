S. Cecilia: Manacorda, Mendelsshon tra gioia e malinconia

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "A me piace una visione della Sinfonia 'Italiana' di Mendelsshon con grandi ombre, anche il secondo tempo ha un grande senso di malinconia e di rigore. Non solo quindi energia e gioia, è un lavoro complesso": Antonello Manacorda, tra i direttori più interessanti della scena operistica e sinfonica internazionale descrive così la composizione del musicista tedesco con la quale giovedì 5 marzo debutterà sul palcoscenico di Santa Cecilia alla guida dell' Orchestra e del Coro dell' Accademia Nazionale. Sarà un concerto "squisitamente romantico" che propone altri due brani di Mendelsshon - le Ebridi Ouverture e il Salmo 114 - e la Fantasia Wanderer di Schubert nella trascrizione di Franz Liszt che vedrà Francesco Piemontesi al pianoforte (Auditorium Parco della Musica alle 19:30: le repliche venerdì 6 alle 20:30 e sabato 7 alle 18) Il maestro torinese torna a Santa Cecilia da direttore dopo essere stato in passato violino di spalla ospite dell' Orchestra del' Accademia Nazionale. (ANSA).