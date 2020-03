Danza: Shine, van Hoecke e la Luna dei Pink Floyd

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Shine Pink Floyd Moon, l' opera rock di Micha van Hoecke che fonde le coreografie con i brani della leggendaria band inglese, sbarca al Teatro Olimpico di Roma dal 3 all' 8 marzo per le Giornate della Danza dell'Accademia Filarmonica Romana. Sul palcoscenico i suoni del mitico gruppo saranno ricreati dalla band italiana Pink Floyd Legend e interpretati dai ballerini della Compagnia Daniele Cipriani. Il coreografo e regista russo-belga si è ispirato ai capolavori di Roger Waters e David Gilmour per creare il suo lavoro, presentato in prima mondiale al Ravenna Festival nel giugno 2019 con un successo che ha poi accompagnato la tournèe in varie città italiane. "E' una musica che ha un' anima e che, nell'immaginario collettivo, è legata alla giovinezza interiore di tutti noi" ha spiegato Micha. Punto di partenza da cui muove lo spettacolo è la celebre hit Shine on You Crazy Diamond con la quale i quattro Pink Floyd rendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett che si era perso nelle regioni sconosciute della "luna", intesa come malattia mentale. Nell' opera di van Hoecke Syd è interpretato da Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsiglia ed interprete dal famoso Pink Floyd Ballet di Roland Petit, balletto cult che debuttò nel 1973, in piena epoca pop, con la band inglese dal vivo. Syd/Ganio ha un alter ego nel ballerino Mattia Tortora, affiancato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani. Danza, suoni psichedelici, luci, laser e videoproiezioni puntano a trasportare lo spettatore in uno spazio suggestivo. "È la mia autobiografia che racconta anche la vita di ogni uomo - ha spiegato Micha van Hoecke -. Shine è un lavoro intriso di speranza, in cui la fantasia diventa l'arma per combattere il materialismo che imperversa, il potere e le brame che incombono oggi". (ANSA).