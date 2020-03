Coronavirus: chiuso liceo vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Un liceo alle porte di Roma è stato chiuso "a scopo precauzionale" per coronavirus. E' quanto si apprende dallo stesso liceo Pascal che si trova a Pomezia in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, il padre di uno studente che frequenta l'istituto avrebbe avuto sintomi riconducibili al coronavirus e per questo motivo la dirigenza ha deciso, in via preventiva, di fermare oggi le lezioni.L'uomo sarebbe risultato positivo al Coronavirus e ora si trova ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari compreso lo studente del liceo.

L'amministrazione locale d'accordo con la dirigenza del liceo sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola e si raccomanda "di evitare allarmismi"