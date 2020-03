Sordi e quella foto ritrovata con Stanlio e Ollio

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Cercata per anni da studiosi e appassionati, è tornata alla luce una fotografia che vede Alberto Sordi insieme a Stan Laurel e Oliver Hardy. L'immagine era ritagliata e incollata in uno degli album conservati da Alberto Sordi nel suo archivio personale, oggi Fondo Alberto Sordi, depositato presso la Cineteca Nazionale; lì l'ha ritrovata Alberto Anile, critico e storico del cinema, che l'ha ora inserita nel suo libro intitolato semplicemente ''Alberto Sordi'' (Fondazione Centro Sperimentale/Edizioni Sabinae, pp.

305, 30 euro), in libreria dal 2 marzo nell'anno che festeggia il centenario della nascita del grande attore.

L'immagine fu scattata la sera del 25 giugno 1950, a Villa Aldobrandini, sul colle del Quirinale, quando l'attore romano era in ascesa e i due comici angloamericani alla fine della carriera, in una festa all'aperto con biglietti gratuiti per i bambini.

Portati in tournée pubblicitaria per lanciare quello che sarebbe stato il loro ultimo film, ''Atollo K'', Laurel & Hardy si esibirono in carne e ossa davanti a migliaia di bambini accorsi da tutta Roma mentre i loro storici doppiatori cinematografici, Alberto Sordi ossia il pingue Hardy-Ollio e Mauro Zambuto Laurel-Stanlio, davano loro voce nascosti dietro una tenda. Dopo l'esibizione, Sordi uscì sul palcoscenico della Villa per dire qualche parola al microfono, ed è in quel momento che fu scattata l'immagine; allo spettacolo seguì infine una cena durante la quale Sordi, Laurel & Hardy scambiarono impressioni sul mondo del cinema. (ANSA).