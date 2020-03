Serie A: Cagliari-Roma 3-4

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La Roma ha battuto il Cagliari 4-3 (2-1) nel posticipo della 26/a giornata del campionato di Serie A disputato alla Sardegna Arena a Cagliari. E' la seconda vittoria consecutiva dei giallorossi, dopo il 4-0 al Lecce, che restano quinti in classifica a -3 dall'Atalanta, che però ha giocato una partita in meno. Partita spettacolare, segnata dalle doppiette di Kluivert e Joao Pedro, ma la Roma ha goduto anche per le reti di Kluivert e Kolarov, mentre per i rossoblù è andato in gol anche Pereiro. (ANSA).