Roma: domenica ecologica, 223 violazioni

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Nella giornata di oggi, in occasione della quarta e e ultima "Domenica ecologica" , la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti controlli per il rispetto dell'ordinanza della Sindaca n. 38 del 27 febbraio 2020, effettuando una vigilanza specifica, in entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all'interno della Z.T.L.

"Fascia Verde". Gli agenti hanno eseguito nel complesso circa 1500 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 223 violazioni. In questa giornata la maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, con 170 sanzioni erogate. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 e fino alle 20.30, le pattuglie hanno effettuato ulteriori accertamenti, registrando 53 infrazioni.