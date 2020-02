S. Cecilia: JuniOrchestra per i bimbi del Policlinico

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - Palcoscenico di Santa Cecilia affollatissimo, domenica 1 marzo, con i 473 ragazzi della JuniOrchestra in concerto per sostenere il Reparto di Pediatria d'Urgenza e Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I di Roma.

L' appuntamento - alle 18, Auditorium Parco della Musica - segna il dodicesimo anno di collaborazione tra l' Accademia Nazionale, il reparto della struttura sanitaria della capitale, e la Fondazione sapienza. Per il secondo anno consecutivo sarà Milly Carlucci a presentare il concerto. La JuniOrchestra è composta da cinque orchestre che coinvolgono ragazzi tra i 5 e i 21 anni: JuniOrchestra Baby, Kids 1, Kids 2, Teen, Young. Gli strumentisti si esibiranno sotto la guida e la direzione di Laura de Mariassevich (JuniOrchestra Baby) e Simone Genuini ed eseguiranno musiche di Verdi, Dvořák, Bernstein e Williams oltre a composizioni dello stesso Genuini. Così come le street marching band invadono le strade della città, la JuniOrchestra inonderà la sala di suoni, ritmi, energia e divertimento con un gran finale, in cui tutti i 473 ragazzi delle cinque orchestre suoneranno insieme.

La JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è la prima Orchestra di bambini e ragazzi creata nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane ed ha avuto l'onore di essere diretta tra gli altri da Antonio Pappano, Mario Brunello, Steven Mercurio, Fabio Biondi, Salvatore Accardo e Giovanni Sollima. Tiene il tradizionale concerto di Natale nella Camera dei Deputati, ha suonato alla presenza del Presidente della Repubblica ma soprattutto è impegnata in numerose esibizioni a scopi sociali. (ANSA).