Positivi marito e figlia donna Lazio

(ANSA) - ROMA, 29 FEB -"Ad oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna e uno dei due figli". Lo comunica il bollettino medico dell'istituto Spallanzani relativamente a due dei componenti della famiglia della donna, residente a Fiumicino, risultata positiva ieri al Coronavirus. "Il test della donna è stato confermato anche dall'istituto superiore di sanità". Il sindaco di Fiumicino, nella sede del Comune, ha poi aggiunto "sono risultati positivi al primo tampone anche il marito e la figlia più grande, che frequenta la quinta elementare, della donna positiva al Covid 19. Il bimbo no. Non è un focolaio locale e laziale. Seguirò direttamente I protocolli internazionali e sanitari".