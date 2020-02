Niccolò,felice riabbracciare genitori

(ANSA) - ROMA, 28 FEB -"I miei genitori stanno arrivando a Roma.

Sono felice. Non vedo l'ora di riabbracciarli". E' quanto avrebbe detto Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina ma negativo ai test e poi in isolamento allo Spallanzani, ai medici che lo hanno seguito in queste settimane.

In giornata è previsto l'arrivo dei genitori del ragazzo e domani le dimissioni al termine delle due settimane di isolamento.