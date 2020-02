Da coppia cinese abbracci a medici

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "L'altro giorno il marito era contento, ha ringraziato e ha abbracciato i medici. C'è stata una festa col personale". Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, parlando dei coniugi cinesi guariti. "Nel periodo in cui erano in rianimazione la figlia man mano che c'era un risveglio li incoraggiava con tazebao sul vetro - ha aggiunto - Noi comunichiamo con loro un po' in inglese e un po' attraverso alcuni studenti della Sapienza che hanno fatto da interpreti e ringraziamo". I coniugi, ha spiegato Vaia "verranno dimessi al termine del periodo di riabilitazione che il marito sta terminando: lui sta benissimo, la signora ha bisogno di qualche giorno in più. Siamo molto ottimisti".