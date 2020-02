Comitato, ristrutturazione Villa Paolina

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "E' con grande delusione che apprendiamo che il cosiddetto progetto di restauro di Villa Paolina presentato con una semplice Scia in Municipio è in realtà un progetto di ristrutturazione: edilizia pesante che prevede varie demolizioni e ricostruzioni, che dovrebbero richiedere un permesso a costruire. Si demoliscono tutti i muri portanti interni e tutti i solai, variando le quote di calpestio e mantenendo le sole mura perimetrali: praticamente si svuota la Villa come una zucca di Halloween, tra l'altro con seri pericoli per la sua stabilità". L'allarme lo lancia il Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt. "Si aprono finestre nuove e si costruiscono nuovi balconi, completamente avulsi dal contesto architettonico della villa, si elimina uno scalone esterno monumentale e il famoso scalone ligneo interno, si fanno scavi nel giardino e intorno alla Villa per far diventare piano terra il seminterrato. Inoltre si sopraeleva di un piano per costruire 4 superattici e si aumentano le volumetrie.