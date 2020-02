Calcio: Lazio: si scioglie gruppo ultrà 'Irriducibili'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Cambia il panorama della Curva Nord dell'Olimpico, quella occupata dagli ultrà della Lazio. Il gruppo degli 'Irriducibili' ha annunciato la decisione di sciogliersi e identificandosi con la denominazione "Ultras Lazio". Questo a partire dalla prossima partita casalinga dei biancocelesti, prevista dopodomani, contro il Bologna. Di seguito il testo della nota. Sorti circa 30 anni fa, gli 'Irriducibili' fino all'agosto scorso avevano come capo Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso con un colpo di pistola alla testa in un parco alla periferia della capitale.

In un documento, si fa riferimento anche a questo evento per spiegare la fine di "un gruppo invidiato dal mondo intero che, purtroppo, ha perso 7 mesi fa uno dei suoi e dei nostri leader più carismatici: Fabrizio". "E' tempo di andare avanti - recita ancora la nota -. Troppo sangue versato, diffide, arresti. Ed anche per rispetto di chi non c'è più siamo arrivati a questa decisione. Da oggi ci sarà una svolta epocale. Per la prima volta in curva sarà presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identificherà tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio". (ANSA).