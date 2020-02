Guarita coppia cinese allo Spallanzani

A poco meno di un mese da quando furono soccorsi nell'albergo dove alloggiavano al centro di Roma i coniugi cinesi, primi due casi accertati di coronavirus in Italia, sono entrambi guariti. Dopo la notizia nei giorni scorsi della "negativizzazione" del marito, oggi è arrivato l'annuncio che anche la moglie è risultata negativa al test e ha lasciato la terapia intensiva per essere trasferita in reparto. E così tutti i pazienti contagiati da coronavirus e ricoverati nell'istituto per le malattie infettive della Capitale sono guariti. Sabato, infatti, era stato dimesso il giovane ricercatore trasferito nella struttura dalla cittadella militare della Cecchignola mentre era in quarantena assieme agli altri connazionali rientrati da Wuhan.

"Un'ottima notizia" ha commentato il presidente della Regione Nicola Zingaretti aggiungendo: "Niente panico ma unità e collaborazione. Siamo pronti da due mesi ad affrontare tutto. Nel Lazio il sistema sta funzionando".