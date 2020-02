Coronavirus:tende pre-triage 31 ospedali

(ANSA) - ROMA, 25 FEB -"I tecnici ci dicono che dobbiamo lavorare su tutti gli scenari dunque saranno disposte tensostrutture di pre triage su 31 ospedali del Lazio, il montaggio di alcune è già in corso come allo Spallanzani". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel corso di una audizione in commissione regionale Sanità.