Condannato fratello leader Tiromancino

(ANSA) - ROMA, 25 FEB -Condannato a 2 anni e 10 mesi, con rito abbreviato, Francesco Zampaglione, 49 anni, ex componente del gruppo dei Tiromancino e fratello del leader Federico, per l'accusa di tentata rapina in una banca a Roma. La Procura aveva sollecitato una condanna a 2 anni e 2 mesi. I fatti risalgono al 29 agosto scorso quando Zampaglione entrò in una filiale di Monteverde con il volto coperto e minacciò, armato di una pistola giocattolo, i dipendenti al fine di farsi consegnare il denaro. Dopo una breve colluttazione con uno dei cassieri, Zampaglione si diede alla fuga ma venne bloccato a poca distanza dall'istituto di credito dai poliziotti del reparto Volanti che erano stati allertati da un cliente dalla banca.