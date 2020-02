Roma: Perez esulta, una grande vittoria di squadra

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Grande vittoria di squadra. Forza.

Tre punti importantissimi!!! Continuiamo così!!!". Carles Perez celebra così, sul proprio account ufficiale di Instagram, la larga vittoria della Roma conquistata ieri sul Lecce all'Olimpico (4-0). Il giovane talento arrivato a gennaio dal Barcellona, che l'allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca ha schierato nel secondo tempo al posto di Under, ha confermato di essere già in sintonia con la squadra, al punto da sfiorare perfino il gol del possibile 5-0. Perez ha già segnato con la maglia della Roma nella sfida casalinga contro il Gent, valida per l'Europa League e disputata giovedì scorso. (ANSA).