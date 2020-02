Coronavirus: Regione,tamponi a domicilio

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Abbiamo attivato con le Asl una procedura per chi è in sorveglianza epidemiologica, proviene da aree a rischio e presenta sintomi, per cui vengono effettuati tamponi a domicilio e portati allo Spallanzani per essere analizzati". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine della lettura del bollettino medico di oggi allo Spallanzani.