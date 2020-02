Fonseca: "Attenti al Lecce, arriva da tre vittorie"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Il Lecce è una squadra motivata, che arriva da tre vittorie consecutive ed è abile a costruire il gioco dalle retrovie. Possiedono buoni giocatori e puntano molto sul possesso palla. Ma non solo: stanno attraversando un buon momento, visto che provengono da tre vittorie consecutive.

Possiamo cambiare due o tre giocatori nella partita di domani.

Non abbiamo molto tempo per recuperare. Dobbiamo cambiare per avere una squadra più fresca". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita casalinga contro il Lecce.

"Pellegrini? Deve capire quello che non ha fatto bene nelle partite e perché non lo ha fatto bene. Ho parlato con lui e gli ho spiegato cosa non ha fatto bene - aggiunge l'allenatore della Roma -. Prima deve capire questo, penso sia importante per la sua fiducia poter dimostrare che sta lottando per cambiare le cose in modo positivo". (ANSA).