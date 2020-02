Carl Brave, due live a settembre a Milano e Roma

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Carl Brave torna live con due eventi: l'1 settembre sarà a Milano per l'Urban Park (al Parco Esposizioni Novegro) e il 4 settembre a Roma, al Roma Sound Festival (all'Ippodromo delle Capannelle).

Reduce da un anno pieno di soddisfazioni che l'ha visto a marzo nei teatri d'Italia, tour sold out in tutte le tappe, e in estate impegnato nei principali Festival, il producer romano è tornato il 22 gennaio con un nuovo singolo dal titolo "Che Poi", che anticipa il nuovo album e un videoclip con la partecipazione di Carlo Verdone. (ANSA).