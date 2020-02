Ostia: abbattimento lungomuro, è scontro

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Blitz della sindaca di Roma Virginia Raggi al Consiglio municipale di Ostia per l'approvazione del Pua, il piano per l'utilizzo degli arenili. "Mentre noi vogliamo abbattere il 'lungomuro', la Lega e il centrodestra sono contro", sostiene Raggi. La cui visita in municipio è una risposta politica a Matteo Salvini che ci era venuto solo qualche settimana fa. La presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo punta ad approvare oggi il provvedimento. Raggi è stata accolta da una cinquantina di sostenitori del M5s che esponevano o uno striscione contro le opposizioni con la scritta: "Siete solo chiacchiere e lungomuro". "Salvini è solo chiacchiere e lungomuro! Questa mattina sono stata a Ostia", scrive poi la sindaca su fb. "Raggi racconta bugie. Ma faccia attenzione - replica Salvini - perché hanno le gambe corte soprattutto se per smascherarle basta leggere gli atti: è il caso di Ostia dove la Lega non si è mai opposta all'abbattimento del lungomuro".