Musei: Nizzo torna a direzione Etrusco Villa Giulia

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Dopo il decreto voluto da Franceschini che ripristina l'autonomia alle Gallerie dell'Accademia di Firenze, al Museo Etrusco di Villa Giulia e al Parco Nazionale dell'Appia , diventa operativo il ritorno dell'etruscologo Valentino Nizzo alla guida del Nazionale Etrusco. "Prendo servizio dal 25 febbraio", conferma Nizzo all'ANSA. "Felice, ma anche preoccupato", aggiunge "abbiamo moltissimo da fare e in questi mesi in cui sono stato lontano dal museo tante scadenze per i progetti ai quali abbiamo lavorato in questi anni sono purtroppo saltate". (ANSA).