E.League: Fonseca, contento del risultato, non della prova

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Sono contento del risultato, non certo della prestazione. Ma oggi l'importante era vincere e non prendere gol, comunque i miei hanno lottato". Così l'allenatore della Roma Paulo Fonseca, intervistato da Sky dopo la partita con il Gent. "Non dobbiamo rischiare tanto in questo momento - aggiunge - e la migliore difesa è tenere spesso la palla, ma per fare questo tipo di partita dobbiamo avere giocatori con fiducia, e in questo momento non è così. Io voglio la palla anche per cercare soluzioni offensive però oggi la squadra ha preferito non rischiare molto, ora per le soluzioni sicure. Le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa". Un giudizio su Carles Perez: "non è un vero goleador, ma può farne molti. Ogig ha fatto una buona partoita e oggi ha sempre avuto voglia di avere l'iniziativa. E' un ragazzo con qualità e che può aiutare la squadra". "Un grazie ai tifosi che oggi hanno capito il momento difficile e ci hanno sempre appoggiato - aggiunge - I fischi a Pellegrini? Per noi è importante, e se ha un momento difficile va appoggiato. Se c'è uno dei miei che ama la Roma come nessuno quello è Pellegrini, sente più che gli altri certe responsabilità, e ha fatto molto per la Roma in questa stagione". (ANSA).