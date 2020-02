"Rispettiamocinstrada", Csi in prima fila

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il Centro sportivo italiano è in prima fila a sostegno dell'iniziativa #RISPETTIAMOCINSTRADA promossa domenica prossima al Colosseo da associazioni di ciclisti, motociclisti, pedoni, automobilisti, familiari di vittime della strada, cittadini. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza del rispetto del codice della strada per fronteggiare comportamenti causa di tante evitabili, tragiche morti. "Le nuove, impegnative sfide della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile per una necessaria riduzione delle emissioni, richiedono strategie adeguate e comportamenti coerenti da parte di tutti gli attori coinvolti" ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui si è rivolto #RISPETTIAMOCINSTRADA. Anche il presidente del Csi, Vittorio Bosio, ha voluto sottolineare in una nota l'importanza e l'attualità del tema: "Mi auguro che tutto ciò possa servire ad aprire una nuova stagione di confronto ed iniziative, legate alla problematica del rispetto in strada, tra tutti gli attori che la utilizzano siano loro ciclisti, automobilisti, motociclisti, runners o semplici cittadini". (ANSA).