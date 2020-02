La Garbatella ha 100 anni

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Operaia e popolare, la Garbatella compie cento anni. Lo storico quartiere di Roma sud è al centro dei festeggiamenti cittadini a un secolo esatto dall'inizio della sua costruzione: passeggiate, flash mob, musica, arte e tanto altro per una cerimonia lunga un anno. Il presidente del municipio Amedeo Ciaccheri, nato e vissuto qui, da tempo lavora alle iniziative e definisce "una grande fortuna inaugurare il centenario del quartiere. Attraverso la fitta agenda di appuntamenti che abbiamo in programma vogliamo dare il miglior contributo non solo alla storia di questa zona di Roma ma anche al suo futuro. Garbatella è cuore pulsante della città ed è ricca di potenzialità per le giovani generazioni: ha due università, gallerie d'arte e tanti coworking".Stamattina le candeline sono state spente metaforicamente in piazza Brin dove nel 1920 di un secolo fa re Vittorio Emanuele III, l'ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale e l'istituto delle case popolari di Roma fondarono il quartiere.