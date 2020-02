Coronavirus:miglioramento coppia cinesi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Le condizioni della coppia di cittadini cinesi ricoverata nella terapia intensiva dello Spallanzani "continuano il progressivo e costante miglioramento, in particolar modo il maschio". E' quanto emerge dal nuovo bollettino medico dell'istituto Spallanzani di Roma. La coppia comunque non è stata ancora dichiarata fuori pericolo. "I due giovani attualmente ricoverati sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore", aggiunge il bollettino in merito alle condizioni di Niccolò il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e risultato negativo ai due test, e del ricercatore italiano contagiato da coronavirus.