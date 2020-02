Consiglieri si dimettono,cade sindaca 5s

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Cade l'amministrazione a Cinque Stelle di Anguillara, in provincia di Roma, guidata dalla sindaca Sabrina Anselmo. La maggioranza dei consiglieri comunali ha presentato le dimissioni. E' quanto si apprende da una nota del consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci, ex sindaco della città. "La caduta dell'Amministrazione Anselmo, suggellata dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali - afferma l'esponente dem - segna inesorabilmente il fallimento di una sindaca, di una giunta e di un progetto politico impalpabile e insignificante. Un progetto politico nato sull'onda del populismo spinto che non ha saputo offrire le giuste risposte alle esigenze di un territorio e della sua comunità. Anguillara Sabazia è ferma al 2016: è arrivato il momento che le forze più dinamiche e attive mettano in campo tutto il loro protagonismo al fine di costruire un'alternativa seria e concreta".