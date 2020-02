Lazio: Luis Alberto "lotta continua e sogno si avvicina"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Siamo felici per questa vittoria importante e altri tre punti che ci avvicinano un po' di più al nostro sogno. La lotta continua, avanti Lazio". Così il centrocampista spagnolo Luis Alberto, su Instagram, all'indomani del successo per 2-1 sull'Inter della squadra di Simone Inzaghi.

Sempre via social, poi, il difensore Patric ha sottolineato il calore del pubblico dell'Olimpico: "Grazie a tutti per il sostegno siete stati veramente importanti! Umiltà, lavoro, sacrifico e spirito di gruppo! Piedi a terra e pensiamo alla prossima". Ovvero alla trasferta di Marassi per la sfida col Genoa in cui proprio Patric dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al posto dello squalificato Luiz Felipe. (ANSA).