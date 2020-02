Immobile: "Avanti con fiducia, serata da ricordare"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Avanti con fiducia. Serata da ricordare, grazie alla nostra gente". E' il post pubblicato, sul proprio account ufficiale di Instagram, da Ciro Immobile, protagonista della sfida vinta ieri sera dalla Lazio per 2-1 sull'Inter di Antonio Conte, ex capolista. Il centravanti dei biancocelesti ha avviato la rimonta sui nerazzurri, prima procurandosi il rigore del momentaneo 1-1 e poi trasformandolo.

Immobile ieri sera ha toccato quota 26 gol in campionato ed è sempre più capocannoniere della Serie A. Per il giocatore campano sono giorni magici: giovedì 20 febbraio, infatti, festeggerà 30 anni con una megafesta organizzata in un noto teatro romano e alla quale, fra gli altri, parteciperà tutta la Lazio al completo. (ANSA).