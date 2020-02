Calcio: Pau Lopez, per Roma gennaio è stato catastrofico

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Cosa è successo alla Roma nel 2020? Non lo so, difficile dirlo. La squadra è diversa dall'ultima gara del 2019 con la Fiorentina, gennaio è stato catastrofico per noi, i punti che avevamo guadagnato li abbiamo persi ed è difficile arrivare così in Champions League". E' un Pau Lopez sconsolato quello che descrive il momento della sua squadra dai microfoni di Sky Sport. "Ora per ripartire - aggiunge il portiere spagnolo - serve solamente lavorare. Ai tifosi non possiamo dire niente perché i risultati sono quelli che sono, dipende da noi. Ora c'è l'Europa League che per noi è importante, vediamo dove saremo a fine stagione". (ANSA).