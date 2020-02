Muore in strada,forse giù da finestra

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Una donna insanguinata è stata trovata stamattina in strada a Roma. Inutili i soccorsi per la 46enne. E' accaduto in viale Jonio in zona Monte Sacro. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Sembra che la donna fosse un'accumulatrice seriale che abitava in un appartamento al quarto piano di un palazzo vicino al punto in cui è stata trovata stamattina. La finestra della sua abitazione è stata trovata aperta. Tra le ipotesi che la donna sia precipitata o accidentalmente o che si sia suicidata, ma non si esclude al momento nessuna pista.