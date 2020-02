Colosseo:controlli,17 allontanati

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Controlli interforze nell'area del Colosseo: in tre giorni sono stati 17 gli ordini di allontanamento notificati nei confronti di venditori ambulanti e "saltafila". Verifiche su 753 persone. In questi giorni hanno avuto luogo controlli interforze nell'area del "Parco Archeologico del Colosseo", per contrastare la presenza dei 'saltafila' e dei venditori irregolari che importunano di continuo turisti e cittadini - spiega una nota della polizia locale -. In campo un cospicuo contingente di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppi 'I Trevi', GSSU (Gruppo sicurezza sociale urbana) e Spe (sicurezza pubblica emergenziale) e della Polizia di Stato, nonché militari dell'Esercito Italiano.