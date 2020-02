Buste con polvere sospetta a FdI

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alle sei buste sospette recapitate ieri nella sede nazionale di Fratelli di Italia in via della Scrofa. Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco che ha delegato le indagini alla Digos. L'indagine è al momento contro ignoti e il reato per il quale si procede è quello di minacce. All'interno delle buste è stata trovata della polvere. Le missive sono state portate all'istituto Spallanzani per gli accertamenti del caso.