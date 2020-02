Calcio: Lazio; Lulic operato, rischia un mese stop

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Lazio dovrà fare a meno del proprio capitano per almeno un mese. Il club biancoceleste ha infatti comunicato che oggi, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L'intervento è tecnicamente riuscito e adesso il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero. (ANSA).