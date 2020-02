FIamme in casa vicino a Roma

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Incendio in un appartamento in via dell'Orto di S. Maria a Civitaveccchia, vicino Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, all'interno dell'abitazione c'erano cinque persone, tra cui due bambini, che sono state messe in salvo dai pompieri e assicurate alle cure del 118.