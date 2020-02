Coronavirus, migliora coppia cinese

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, è tuttora ricoverata in terapia intensiva.

Presentano entrambi un lieve miglioramento delle condizioni generali. In maniera particolare, il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata". Così lo Spallanzani nel bollettino quotidiano nel quale spiega che il cittadino italiano positivo "continua ad essere in buone condizioni generali". Al momento, 46 persone sono state dimesse e 13 sono tutt'ora ricoverate.