Bit, Zingaretti inaugura Lazio Green

(ANSA) - ROMA, 9 FEB -Il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato oggi alla Bit, la borsa internazionale del turismo in corso fino all'11 febbraio a fieramilanocity, Lazio Green, stand realizzato rispettando l'ambiente e i principi di sostenibilità. Durante i tre giorni della Rassegna vi si svolgerà un fitto programma di eventi in quattro aree tematiche: Lazio Outdoor: natura, sport e benessere; Turismo Culturale; Innovazione e hi-tech per la promozione turistica; Eventi primavera estate 2020 nel Lazio delle Meraviglie, con alcuni momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del Lazio. Si è cominciato con "I borghi delle meraviglie: Civita di Bagnoregio, Cerveteri e Arpino: candidature di qualità".