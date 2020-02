Calcio: Lazio; Inzaghi, col Parma servirà grande gara

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Ripartire dopo lo stop interno col Verona per continuare ad alimentare un sogno. La Lazio punta ai tre punti col Parma, ben sapendo però che non sarà facile al Tardini. "Stiamo facendo cose ottime, sensazionali, ma dobbiamo continuare. Certo, in altri campionati saremmo al comando se Juventus e Inter non avessero tenuto questo ritmo - le parole del tecnico Simone Inzaghi a Formello -. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso. A Parma troveremo tante insidie contro una squadra fisica, la sorpresa del campionato assieme al Verona, guidata da un ottimo allenatore. Servirà una grande prova".

Anche perché non mancheranno le assenze. Oltre agli squalificati Radu e Milinkovic-Savic, Inzaghi dovrà fare a meno anche di Bastos e Lulic. "Da oltre un mese convive con un problema importate alla caviglia. Adesso deve fermarsi, speriamo non a lungo, noi lo aspettiamo perché è il nostro capitano - conclude l'allenatore biancoceleste -. Siamo in emergenza ma sappiamo che è l'ultima gara di una settimana molto intensa e dispendiosa. Dobbiamo restare lucidi e concentrati e affrontare la gara di domani con grande attenzione". (ANSA).