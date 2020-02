Serie A: Roma-Bologna 2-3

(ANSA) - ROMA, FEB 7 - Il Bologna batte la Roma 3-2 nel primo anticipo della 23/a giornata del campionato di Serie A, giocato all'Olimpico. I rossoblù, con Mihajlovic in panchina, sono andati in vantaggio al 16' con Orsolini, raggiunti poco dopo da una autorete di Denswil ma in breve ancora avanti grazie a Barrow, che va in doppietta al 6' della ripresa per il 3-1. Al 27' i giallorossi accorciano con Mkhitaryan ma poco dopo Cristante viene espulso per una entrata dura su un avversario e il tentativo di rimonta non riesce. Secondo ko di fila per la squadra di Fonseca, che rischia di perdere terreno sull'Atalanta. Gran festa del Bologna, che con la terza vittoria consecutiva sale al sesto posto momentaneo, in zona Europa.

