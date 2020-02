Roma: Kolarov "periodo negativo, ora zitti e pedalare"

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Sicuramente non siamo partiti bene nel 2020, abbiamo perso due partite con la Juventus, con il Torino, col Sassuolo e questa col Bologna che ha strameritato di vincere. Ci stanno dei momenti nella stagione in cui una squadra non regge. Adesso testa bassa e pedalare, non c'è altra strada".

Così Aleksandar Kolarov dopo il ko per 3-2 della Roma all'Olimpico contro il Bologna. "Siamo in un periodo negativo, ora ci siamo confrontati - aggiunge il terzino serbo -. Bisogna lavorare, stare zitti e vincere le prossime partite. Siamo consapevoli che non stiamo facendo bene ma non serve fare drammi. Questo è il calcio e bisogna andare avanti. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare duro, e rialzarci soprattutto dal punto di vista mentale". Infine Kolarov minimizza il battibecco avuto con una parte dei tifosi presenti in tribuna Tevere: "Tensione col pubblico? No, no nulla. Tutto tranquillo".

(ANSA).